الصباح الفني
سعد تحتفل بعيد ميلادها
تقاسمت المغنية هدى سعد، مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، بعض أجواء احتفالها بعيد ميلادها بحضور عدد قليل من اصدقائها المقربين وابنها. وظهرت سعد في عدد من الصور ومقاطع الفيديو وهي ترقص وسعيدة بالأجواء، علما أنها اختارت الاحتفال بأحد المطاعم الشهيرة. وحظيت خطوة سعد بإعجاب متابعيها وجمهورهاأكمل القراءة »
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