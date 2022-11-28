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الصباح الفني

بوشناق ورقصة العلاوي

منذ 19 ثانية
 تقاسم الفنان حميد بوشناق مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو يؤدي فيه رقصة “العلاوي”، التي تعتبر من التراث الفني للمنطقة الشرقية. وظهر بوشناق رفقة الممثل حسن فولان، الذي شاركه الرقص كذلك على هامش فعاليات المهرجان الدولي لفيلم الهواة بوجدة. ومن بين الأنشطة التي شارك فيهاأكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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