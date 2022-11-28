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الصباح الفني

عملية جراحية لشيماء

منذ 39 ثانية
 خضعت الفنانة شيماء عبد العزيز خلال الآونة الأخيرة إلى عملية جراحية نتيجة وعكة صحية ألمت بها، الأمر الذي جعلها تعتذر عن مجموعة من الأنشطة الفنية. وتقاسمت عبد العزيز مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مقاطع فيديو من داخل إحدى المصحات بعد إجراء العملية الجراحية، حيث مازالت تحتأكمل القراءة »

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منذ 39 ثانية


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