حوادث
والدة مشجع معتقل: “شكون يشوف الفيديو؟”
دفاع ابنها تراجع عن تسليم قرص يظهر إنزال المعتقل المسفيوي من قبل جمهور الرباط الارتباك هي السمة الغالبة على المعتقلين المتابعين من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في حالة اعتقال. ولم يرتبك هؤلاء فحسب، بل حتى أفراد عائلاتهم عانوا الأمرين نتيجة مواصلة المحامين إضراباتهم إثرأكمل القراءة »
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