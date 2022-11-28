حوادث
الحبس لمستشار بجماعة كرسيف
أدان قسم جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس، مستشارا بجماعة كرسيف من حزب الأصالة والمعاصرة، ب6 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لأجل تهم «اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية» التي برأ منها زميله توبع في الملف نفسه. وحكم بأداء المتهم المدان مليون سنتيم تعويضاأكمل القراءة »
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