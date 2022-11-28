حوادث
النقض والتأويل الخاطئ لتقادم جنحة خيانة الأمانة
جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده بتاريخ 2021/03/03 صدر قرار عن محكمة النقض عدد: 4/272 في الملف الجنائي 2019/6/2/21432، قضى بشأن الدفع بالتقادم بالنسبة إلى جنحة خيانة الأمانة بما يلي: خيانة الأمانة جريمة مستمرة وركنها المادي لا يتحقق بتسليم المال المنقول أو غيره،أكمل القراءة »
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