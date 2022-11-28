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حوادث

النقض والتأويل الخاطئ لتقادم جنحة خيانة الأمانة

منذ 43 ثانية
عبدالمجيد خشيـع
جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم أو تبديده بتاريخ 2021‪/‬03‪/‬03 صدر قرار عن محكمة النقض عدد: 4‪/‬272 في الملف الجنائي 2019‪/‬6‪/‬2‪/‬21432، قضى بشأن الدفع بالتقادم بالنسبة إلى جنحة خيانة الأمانة بما يلي: خيانة الأمانة جريمة مستمرة وركنها المادي لا يتحقق بتسليم المال المنقول أو غيره،أكمل القراءة »

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منذ 43 ثانية


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