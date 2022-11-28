الأولى
خلافات عميقة تفجر مؤتمر “بوليساريو”
سكان المخيمات يعتبرون غالي مهرجا عجوزا لا يتقن سوى الليالي الحمراء بقلم: الفاضل الرقيبي يوحي كم التخبط والتطاحن الحاصل بين أجنحة قيادة “بوليساريو”، في التحضير لمؤتمرها السادس عشر بمخيمات تندوف، بعدم وجود ضابط لتحركات قادة الرابوني. فما يرشح عن جلسات التداول والنقاش في مدرسة “9 يونيو”، يؤكدأكمل القراءة »
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