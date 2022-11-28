ربورتاج
“التريبورتورات”… “خطافين الرواح”
بعض سائقيها جانحون لا يعترفون بالقانون ويسلكون الاتجاهات الممنوعة ويتسببون في حوادث ومآس تحولت دراجات “التريبورتور» من وسيلة مؤقتة إلى وسيلة نقل دائمة أمام استفحال أزمة النقل، التي تعانيها البيضاء. غير أنه في الوقت الذي كانت فيه السلطات تعتقد أن الترخيص بإدخال هذا النوع من الدراجات الثلاثيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا