الأولى
الأسود يبهرون العالم
أطاحوا ببلجيكا بثنائية واقتربوا من التأهل إلى الدور الثاني نجح المنتخب الوطني المغربي في الإطاحة بنظيره البلجيكي، بهدفين لصفر، في المباراة، التي جمعتهما، أمس (الأحد)، بملعب الثمامة بالدوحة، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم. واقترب الأسود من حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بالمونديال،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا