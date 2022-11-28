افتتاحية
نحن أو الطوفان
لم يعد المحامون على هوى واحد، منذ اجتماع جمعية هيآت المحامين بالمغرب، قبل أسبوعين، مع الحكومة والتوصل إلى اتفاق بشأن اقتطاعات الضريبة، لكن في المقابل، هناك مواطن واحد فقط، ومتقاض واحد، ومؤازر واحد، ينبغي أن تصان حقوقه، وتحصن مكتسباته إلى أبعد الحدود. لا نزايد على أحد فيأكمل القراءة »
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