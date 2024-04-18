ميراوي يتباحث سبل تطوير الشراكة مع نظيرته الإسبانية بمدريد

أجرى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الأربعاء بمدريد، مباحثات مع مورانت ريبول، وزيرة العلوم والابتكار والجامعات بإسبانيا، في إطار المنتدى الأكاديمي والعلمي الأول بين المملكتين، من أجل إرساء أسس شراكة جديدة تركز على البحث والابتكار.

وسلط ميراوي، في كلمة افتتاحية له هذا المنتدى، الذي جمع رؤساء الجامعات العمومية المغربية الاثنتي عشرة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني ونظراءهم الإسبان، (سلط) الضوء على الأهمية التي توليها الوزارة لتطوير الشراكات الدولية، من خلال المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مما يجعل المغرب مركزا إقليميا بين أوروبا وإفريقيا، وبين الشرق والغرب.

كما أشار إلى ضرورة مواصلة تشجيع الحركية الطلابية بين الجامعات في البلدين، وتعزيز ربط الجامعة بمحيطها السوسيو اقتصادي مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الأكاديمية والعلمية، على مستوى تثمين الرأسمال البشري والحركية الدولية والإشراف المشترك على الطلاب ومرشحي الدكتوراه من البلدين.

وعلى هامش هذا المنتدى الأول، وقعت الجامعات المغربية والإسبانية أزيد من 35 اتفاقية لإعطاء دفعة جديدة للتعاون المغربي الإسباني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ومن أجل تكثيف تبادل التجارب والخبرات بين البلدين، تم التبادل بين المشاركين في إطار ثلاث حلقات نقاش موضوعاتية ذات اهتمام مشترك، مع التركيز على التنقل والإشراف المشترك على طلاب الدكتوراه والشهادات المزدوجة ومشاريع الابتكار البحثي المشتركة.

(ي.ع)

إقرأ أيضا: