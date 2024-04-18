أخنوش يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

من جانبه، نوه المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة‎ ‎للأمم المتحدة (فاو) بالتجربة ‏المغربية في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية، معتبرا أن الاستراتيجيات الفلاحية التي ‏اعتمدتها المملكة خلال العشرين سنة الماضية، بقيادة الملك، يمكنها أن تكون نموذجا ‏يحتذى به من طرف مختلف الدول الإفريقية.

وأضاف أن المنظمة تهدف إلى تطوير الشراكة ‏مع المغرب، بما يمكن الدول الإفريقية من الاستفادة منها.

وبحث الطرفان، حسب البلاغ، آليات تعزيز مختلف الجوانب الاستراتيجية للشراكة الدائمة بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، التي تدير محفظة مشاريع في المملكة تقدر قيمتها المالية بـ 22 مليون دولار، تهم الفلاحة المستدامة، وتنمية العالم القروي، بالإضافة إلى التدخلات العاجلة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تمت الإشادة بطبيعة المواكبة التقنية التي تقدمها هذه المنظمة الأممية للمغرب، والتي شهدت تطورا لافتا بالانتقال من تنفيذ المشاريع الميدانية استجابة لحاجيات محددة، إلى شراكة استراتيجية تقوم على مقاربة برامجية.

وخلص البلاغ إلى أن اللقاء تطرق إلى أهمية المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، الذي سخرت الحكومة كل الإمكانيات لإنجاحه، وجعله ‏فرصة سانحة لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الشراكات ومناقشة الحلول المبتكرة حول ‏النظم الزراعية والغذائية.