خاص
حسـن المفتـي… مرسـول الفـن
في ذكرى فنان متعدد سافر بين الزجل والسينما حلت أخيرا الذكرى الرابعة عشرة لرحيل الشاعر والمخرج حسن المفتي. هذا الاسم الذي تسلل إلى المشهد الفني والإبداعي بهدوء لا يوازيه سوى أسلوبه في الكتابة الشعرية والزجلية، عكست ما كانت تنضح به شخصيته من وداعة وترفع. في هذا الخاصأكمل القراءة »
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