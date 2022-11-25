مجتمع
المغرب يتفوق في مؤشر الأداء المناخي
بعد احتضان المغرب لقمة المناخ في مراكش والتزم تجاه المناخ، إذ انتقل إلى الاعتماد بشكل واضح في سياساته على الطاقة النظيفة، ويملك استثمارات ضخمة في هذا المجال، ما جعله يدخل نادي الكبار في ما يتعلق بالأداء المناخي، إذ صنفه مؤشر الأداء المناخي الرابع عالميا والأول إفريقيا وعربيا.أكمل القراءة »
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