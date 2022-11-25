مجتمع
إضراب يشل الحركة بميناء الحسيمة
شل إضراب تشنه مراكب الصيد الساحلي والتقليدي ميناء الحسيمة. وعاشت مدينة الحسيمة ونواحيها على وقع غياب السمك عن الأسواق والمحلات المتخصصة في بيعه، جراء هذا الإضراب، خاصة وأن موانئ بجهة الشمال والشرق نظير طنجة والعرائش وبني أنصار، شهدت هي الأخرى إضرابا شل الحركة التجارية بها. وكانت الفعالياتأكمل القراءة »
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