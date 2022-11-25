الأولى
تقصير يجر قاضيا للمساءلة
جر تقصير في أبحاث تفصيلية، وعدم الإلمام بمعطيات كافية لملف قضائي، قاضيا للتحقيق بمحكمة تمارة، أخيرا، إلى المساءلة، بعد وضع شكاية ضده، أمام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من قبل ممثل قانوني لشركة عقارية، عدد في قرار إحالة منسوب إلى القاضي مجموعة من الإخلالات تفاعل معهاأكمل القراءة »
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