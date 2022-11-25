الأولى
أسعار السمك “فوق الشواية”
التحقت موانئ صيد جديدة بأخرى أصيبت بالشلل، بعد توقف أساطيل الصيد عن العمل، بسبب ارتفاع أثمنة المحروقات وضعف المداخيل المالية، ما يهدد بارتفاع غير مسبوق في أسعار السمك. وعلمت “الصباح” أن أسطول الصيد التقليدي بالقصر الصغير توقف عن الرحلات البحرية، بشكل اضطراري، بسبب ارتفاع تكاليف الرحلات، نتيجةأكمل القراءة »
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