الأولى
روح المغرب في سماء المونديال
قطر استنجدت بخبرات المملكة لتأمين التظاهرة الكروية الأكثر متابعة بدا المغرب قوة ناعمة في مجالات متعددة في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، عندما بسط يده على تنظيم هذا الحدث الكبير في مختلف المجالات. لم يأت الاستنجاد بخبرة وكفاءة المملكة بمحض الصدفة أو مجاملة من البلد الشقيق، بلأكمل القراءة »
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