حوادث
الحبس لطبيب بسبب شهادة للمحاباة
يمارس بالجديدة وسبق تقديمه أمام العدالة بالتهمة نفسها قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة طبيب، في القطاع الخاص، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة سراح بجنحة صنع شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة قصد المحاباة. وأمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة عناصر المصلحة الإقليميةأكمل القراءة »
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