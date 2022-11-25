مجتمع
خدمات مبتكرة من “دار السكر”
أصبح من الممكن للأشخاص المصابين بداء السكري وارتفاع ضغط الدم، الولوج إلى خدمات متعددة من أجل تتبع حالتهم الصحية داخل مؤسسة صحية واحدة، عبر اقتراح تكفل مندمج يجمع ما بين عدد من المتدخلين في مكان واحد، بفضل إطلاق “دار السكر” لمقاربة شاملة لتدبير مرض السكري من النوعأكمل القراءة »
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