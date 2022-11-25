أســــــرة
تكيس المبيض… صعوبة الحمل
ينعكس سلبا على الصحة الإنجابية يعتبر تكيس المبيض حالة مرضية تؤثر على مستويات هرمون المرأة، إذ تنتج المصابات به كميات أعلى من المعتاد من هرمونات الذكورة، ما يؤدي إلى خلل هرموني ويكون له انعكاس سلبي، فيصعب معه الحمل. ويعتبر تكيس المبيض من الحالات المرضية الشائعة، التي تتطلبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا