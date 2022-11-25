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تحت الدف
“الناس كتموت ونتا كتكركر”، تنطبق هذه المقولة الشهيرة للقايدة حورية على رئيس غرفة للصيد البحري، أتحفنا، هذه الأيام، بتفسير غريب وعجيب للإضرابات المتواصلة بعدد من موانئ المغرب، احتجاجا على الارتفاع الصاروخي للكازوال المهني. ففي الوقت الذي يقترب أغلب مهنيي الصيد الساحلي من حافة الانفجار، لم يجد هذاأكمل القراءة »
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