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حوادث

الوكيل العام يستمع إلى قاضيي التسجيل

منذ 44 ثانية
المجلس الأعلى للسلطة القضائية برأ الناصري وأحال مسرب التسجيل على التقاعد مباشرة بعد أن أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراته التأديبية في ملف قضاة التسجيل الصوتي الذي هز استئنافية البيضاء، استمع صالح التيزاري، الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، إلى القاضيين المستشارين بالمحكمة ذاتها، المتورطين فيأكمل القراءة »

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منذ 44 ثانية


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