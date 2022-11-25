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الصباح الفني

حليفي‭ ‬يراسل‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬طريف

منذ 9 ثواني
غلاف‭ ‬الكتاب‭                     (‬خاص‭)‬
عمل‭ ‬أدبي‭ ‬جديد‭ ‬يستعيد‭ ‬تاريخ‭ ‬إمارة‭ ‬بورغواطة صدر‭ ‬حديثا‭ ‬للروائي‭ ‬والناقد‭ ‬المغربي‭ ‬شعيب‭ ‬حليفي،‭ ‬كتاب‭ ‬جديد‭ ‬اختار‭ ‬له‭ ‬عنوان‭ “‬سبع‭ ‬رسائل‭ ‬إلى‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬طريف‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬منشورات‭ ‬القلم‭ ‬المغربي،‭ ‬الطبعة‭ ‬الأولى‭ ‬نونبر‭ ‬2022‭. ‬ وبلغة‭ ‬سردية‭ ‬حاول‭ ‬حليفي،‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬صمم‭ ‬غلافه‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬بوشعيب‭ ‬خلدون،‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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