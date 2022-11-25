الصباح الفني
حليفي يراسل صالح بن طريف
عمل أدبي جديد يستعيد تاريخ إمارة بورغواطة صدر حديثا للروائي والناقد المغربي شعيب حليفي، كتاب جديد اختار له عنوان “سبع رسائل إلى صالح بن طريف”، عن منشورات القلم المغربي، الطبعة الأولى نونبر 2022. وبلغة سردية حاول حليفي، في الكتاب الذي صمم غلافه الفنان التشكيلي بوشعيب خلدون،أكمل القراءة »
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