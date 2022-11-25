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الصباح الفني

جنات‭ ‬تجرب‭ ‬التمثيل

منذ 14 ثانية
تخوض‭ ‬المغنية‭ ‬جنات‭ ‬مهيد،‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الفني،‭ ‬إذ‭ ‬أعلنت‭ ‬دخول‭ ‬عالم‭ ‬التمثيل،‭ ‬والمشاركة‭   ‬في‭ ‬مسرحية‭ ‬استعراضية‭ ‬ستطل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬جمهورها‭.‬ وقالت‭ ‬جنات‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحافية،‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬عرضا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسرحية‭ ‬استعراضية،‭ ‬ستكون‭ ‬مفاجأة‭ ‬لجمهورها،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬رفضت‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬العمل‭ ‬وعن‭أكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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