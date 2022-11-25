الصباح الفني
جنات تجرب التمثيل
تخوض المغنية جنات مهيد، تجربة جديدة في المجال الفني، إذ أعلنت دخول عالم التمثيل، والمشاركة في مسرحية استعراضية ستطل من خلالها على جمهورها. وقالت جنات في تصريحات صحافية، إنها تلقت عرضا للمشاركة في مسرحية استعراضية، ستكون مفاجأة لجمهورها، إلا أنها رفضت الحديث عن تفاصيل العمل وعنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا