وطنية
صفقات بـ “روائح” بمقاطعات بالبيضاء
كشفت مصادر بمجلس مدينة البيضاء لـ»الصباح»، أن بعض مقاطعات البيضاء تجاوزت الحد المسموح به من الاعتمادات المالية المخصصة لإعداد الطرق والأرصفة والتجهيز والتبليط، مؤكدة أن القيمة الإجمالية وصلت إلى أكثر من 12 مليارا و800 مليون. وقالت المصادر نفسها إن بعض المقاطعات ترجمت اختصاص التدبير المحلي، الذي تخصصأكمل القراءة »
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