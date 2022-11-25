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الصباح الفني

قالوا

منذ 19 ثانية
لغريب كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬تورية‭ ‬لغريب‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬للشتاء‭ ‬ملامح‭ ‬جمال‭ ‬موجع‭.. ‬يذكرنا‭ ‬باليقين‭ ‬الجارح‭.. ‬بالقابعين‭ ‬في‭ ‬القلب‭.. ‬كندبة‭ ‬قديمة‭”.‬ طه غرد‭ ‬الكاتب‭ ‬والاعلامي‭ ‬المصري‭ ‬أسعد‭ ‬طه،‭ ‬على‭ “‬تويتر‭” ‬قائلا‭ “‬وجدت‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬بوسعي‭ ‬إيقاف‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الحروب‭ ‬الدائرة‭ ‬حولي‭ ‬فحاولت‭ ‬أن‭ ‬أصنع‭ ‬السلام‭ ‬بداخلي‭”.‬ سلمى كتبت‭أكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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