الصباح الفني
قالوا
لغريب كتبت الشاعرة تورية لغريب تدوينة جاء فيها “للشتاء ملامح جمال موجع.. يذكرنا باليقين الجارح.. بالقابعين في القلب.. كندبة قديمة”. طه غرد الكاتب والاعلامي المصري أسعد طه، على “تويتر” قائلا “وجدت أنه ليس بوسعي إيقاف كل هذه الحروب الدائرة حولي فحاولت أن أصنع السلام بداخلي”. سلمى كتبتأكمل القراءة »
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