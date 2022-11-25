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طافش و”أخي فوق الشجرة” تنتظر نسرين طافش طرح فيلم “أخي فوق الشجرة”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب رامز جلال، وتارا عماد، وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. ومن جهة أخرى، تنتظر طافش، عرض فيلم “في القلب”، الذي انتهت من تصوير آخر مشاهدهأكمل القراءة »
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