الرياضة
الركراكي: على المغاربة الافتخار بمنتخبهم
قال إن حمد الله “لعاب ديال الكاري” ودافع عن النصيري دافع وليد الركراكي، الناخب الوطني، عن اللاعب يوسف النصيري، عندما رد على منتقديه، بقوله إنه ركض أكثر من اللاعبين. وقال الركراكي في الندوة الصحافية، التي أعقبت مباراة كرواتيا، إن النصيري ضغط على لاعبي المنافس، وأرغمهم على التراجعأكمل القراءة »
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