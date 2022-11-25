وطنية
الشراكة الطاقية المغربية النيجيرية تتوسع
تمددت إستراتيجية التعاون الطاقي بين المغرب ونيجيريا إلى مجال الكهرباء، إذ وقعت الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء بالمملكة واللجنة النيجيرية لضبط الكهرباء أول أمس الاثنين الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ضبط الكهرباء، في إطار العلاقات الودية والأخوية الإفريقية القوية التي توحد المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية.أكمل القراءة »
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