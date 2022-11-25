اذاعة وتلفزيون
بنشارة: استفدت الكثير من “ملكات”
بطلة الفيلم السينمائي قالت إنها تعيش اللحظة في انتظار ما سيأتي به المستقبل قالت الممثلة نسرين بنشارة، بطلة فيلم “ملكات” للمخرجة ياسمين بنكيران، إن تجربتها في الفيلم مليئة بالعواطف والعمل، مشيرة إلى أنها لأول مرة تخوض هذه التجربة الفنية. وأوضحت بنشارة في حديث مع “الصباح”، أن مخرجةأكمل القراءة »
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