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زيطان في مهرجان المسرح بتطوان
مسرحيتها «عنقود الريح» ضمن 12 عملا تتبارى في المسابقة الرسمية تستعد المخرجة نعيمة زيطان لدخول غمار المنافسة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان من خلال عملها “عنقود الريح”، الذي وقع عليه الاختيار من قبل لجنة مكلفة بانتقاء الأعمال المشاركة. ويعتبر “عنقود الريح” واحدا من بين الأعمالأكمل القراءة »
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