fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 6 دقائق
محاضر‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بها تحدث‭ ‬أحد‭ ‬المؤثرين‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬تجربته‭ ‬المذهلة‭ ‬وتحوله‭ ‬إلى‭ ‬محاضر‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الالتحاق‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الماضي‭. ‬ويقول‭ ‬شاران‭ ‬هيغده،‭ ‬وهو‭ ‬مؤثر‭ ‬مالي‭ ‬لديه‭ ‬مليونا‭ ‬متابع‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬فقط،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الأخرى،‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى