الصباح الفني
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محاضر في جامعة فشل في الالتحاق بها تحدث أحد المؤثرين على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، عن تجربته المذهلة وتحوله إلى محاضر في جامعة لم يتمكن من الالتحاق بها في الماضي. ويقول شاران هيغده، وهو مؤثر مالي لديه مليونا متابع على “إنستغرام” فقط، ناهيك عن مواقع التواصل الأخرى،أكمل القراءة »
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