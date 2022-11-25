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وطنية

مبادرة‭ ‬دفاع‭ ‬5‭+‬5‭ ‬تكرس‭ ‬عزلة‭ ‬الجزائر

منذ 35 ثانية
الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬تشيد‭ ‬بحصيلة‭ ‬رئاسة‭ ‬المغرب‭ ‬وتجربته‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والجريمة أجمعت‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الـ35‭ ‬للجنة‭ ‬التوجيهية‭ ‬لمبادرة‭ “‬5+5‭ ‬دفاع‭”‬،‭ ‬المنعقدة‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭) ‬بالرباط،‭ ‬على‭ ‬الحصيلة‭ ‬الإيجابية‭ ‬لرئاسة‭ ‬المغرب‭ ‬للمبادرة‭.‬ وكرس‭ ‬اجتماع‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رئاسة‭ ‬المغرب،‭ ‬عزلة‭ ‬الجزائر‭ ‬وتونس،‭ ‬اللتين‭ ‬تغيبتا‭ ‬عن‭ ‬أشغال‭أكمل القراءة »

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منذ 35 ثانية


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