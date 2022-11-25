وطنية
مبادرة دفاع 5+5 تكرس عزلة الجزائر
الوفود المشاركة تشيد بحصيلة رئاسة المغرب وتجربته في محاربة الإرهاب والجريمة أجمعت الوفود المشاركة في الاجتماع الـ35 للجنة التوجيهية لمبادرة “5+5 دفاع”، المنعقدة أول أمس (الأربعاء) بالرباط، على الحصيلة الإيجابية لرئاسة المغرب للمبادرة. وكرس اجتماع المبادرة في ظل رئاسة المغرب، عزلة الجزائر وتونس، اللتين تغيبتا عن أشغالأكمل القراءة »
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