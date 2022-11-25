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وطنية

‭”‬أكديطال‭” ‬تلج‭ ‬البورصة

منذ 38 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬الندوة‭ ‬الصحافية   ‭(‬خاص‭)‬
المجموعة‭ ‬الصحية‭ ‬تطلق‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬سهم‭ ‬للتداول‭ ‬بسعر‭ ‬300‭ ‬درهم أشرت‭ ‬الهيأة‭ ‬المغربية‭ ‬لسوق‭ ‬الرساميل‭ ‬على‭ ‬الورقة‭ ‬التقنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بولوج‭ ‬المجموعة‭ ‬الصحية‭ “‬أكديطال‭” ‬البورصة،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عملية‭ ‬رفع‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬و200‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ (‬120‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭)‬،‭ ‬وتتوزع‭ ‬بين‭ ‬عرضين،‭ ‬الأول‭ ‬مخصص‭ ‬للعموم‭ ‬يهم‭ ‬سندات‭أكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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