وطنية
”أكديطال” تلج البورصة
المجموعة الصحية تطلق أزيد من مليوني سهم للتداول بسعر 300 درهم أشرت الهيأة المغربية لسوق الرساميل على الورقة التقنية المتعلقة بولوج المجموعة الصحية “أكديطال” البورصة، عن طريق عملية رفع رأس المال بقيمة مليار و200 مليون درهم (120 مليار سنتيم)، وتتوزع بين عرضين، الأول مخصص للعموم يهم سنداتأكمل القراءة »
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