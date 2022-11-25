وطنية
الضريبة تثير غضب التعليم الخاص
انتفضت رابطة التعليم الخاص، على قرار تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين، والتي تقرر رفعها من 17 ٪ إلى 30، برسم قانون المالية لـ 2023. وأكدت الرابطة ضرورة تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة في 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل، لتخفيف العبء الضريبيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا