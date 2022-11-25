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وطنية

الضريبة‭ ‬تثير‭ ‬غضب‭ ‬التعليم‭ ‬الخاص‭ ‬

منذ دقيقتين
انتفضت‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬الخاص،‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬تعديل‭ ‬نسبة‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬دخل‭ ‬الأساتذة‭ ‬غير‭ ‬القارين،‭ ‬والتي‭ ‬تقرر‭ ‬رفعها‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬٪‭ ‬إلى‭ ‬30،‭ ‬برسم‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لـ‭ ‬2023‭.‬ وأكدت‭ ‬الرابطة‭ ‬ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬توصيات‭ ‬المناظرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للجبايات‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬2013،‭ ‬عبر‭ ‬اعتماد‭ ‬مراجعة‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل،‭ ‬لتخفيف‭ ‬العبء‭ ‬الضريبي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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