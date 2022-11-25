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تتويج “سفينة الحقيقة” بالرباط
أسدلت فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان، الذي نظم تحت شعار: “السينما لغتنا المشتركة”، بتتويج فيلم المخرجة فاطمة جبيع “سفينة الحقيقة” بجائزة لجنة التحكيم. واختتم المهرجان المنظم بالرباط بشراكة بين مركز الجنوب للفن السابع والهيأة الوطنية لحقوق الإنسان وبدعم من المركز السينمائي المغربي، بالإعلان عنأكمل القراءة »
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