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أحجام ينعي والده
نعى الممثل ياسين أحجام والده، الذي رحل إلى دار البقاء خلال الأيام القليلة الماضية، برسالة نشرها على حسابه الرسمي على “إنستغرام”. وكتب أحجام قائلا “فقدت والدي، رحل الأب والصديق والأخ والرفيق”، مضيفا “لم أعد طفلك المدلل الذي تحفزه وتدعمه وتنبهر بشغبه الصغير حتى وقد اشتد عودي، لاأكمل القراءة »
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