مجتمع
تفاصيـل اتفـاق إصـلاح الجامعـة
عقد أخلاقي قانوني يوضح التزامات الأطراف في سبيل الجودة والفعالية والإنصاف خضع الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، لمنطق المحاور الكبرى للإصلاح المراد إنجازه في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خاصة في ما يتعلق بوضع أسس استعادة هيبة الجامعة المغربية وتأهيلها كي تكون شريكاأكمل القراءة »
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