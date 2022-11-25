الأولى
مرتزقة “فاغنر” في تندوف
الاستخبارات الأمريكية ترصد مقاتلين روسا على منافذ الصحراء شرعت الخارجية الأمريكية في وضع خطة لصد اختراق روسي للصحراء الكبرى وتحذير دول المنطقة من تحركات لمرتزقة “فاغنر» رصدتها (سي. إي. آ)، وخاصة موريتانيا التي تلقت عرضا من واشنطن بتقديم مساعدات أمنية ولوجستيكية لحماية الجارة الجنوبية من اختراق وشيك.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا