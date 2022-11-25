أخبار الصباح
أخبار الصباح
< انهيار أصيب أربعة عمال في ورش بناء بفاس، صباح أمس (الخميس)، بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انهيار جزئي لبناية كانوا بصدد هدمها، بشارع الشفشاوني بمقاطعة أكدال، قبل نقلهم للمستشفى الجامعي. وفيما قللت المصادر من خطورة إصابة الضحايا، استنفر الحادث مختلف المصالح، التي أوقفت المرور بالشارع، حفاظا علىأكمل القراءة »
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