أســــــرة
رقــــــــم: 5 مضاعفات
يعتبر تكيس المبيض قابلا للسيطرة والعلاج دون التسبب بمضاعفات خطيرة، لكن في الحالات الشديدة والمزمنة والتي يتم تصنيفها باعتبارها متلازمة، فإنه من الممكن أن تسبب مضاعفات كثيرة. ومن بين المضاعفات الناتجة عن تكيس المبيض هناك خمسة، أولاها الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وثانيها ارتفاع الدهون الثلاثيةأكمل القراءة »
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