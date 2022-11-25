أســــــرة
السمنة والوراثة من أسبابه
جبراني قالت إن العلاج يسهل السيطرة عليه قدمت الدكتورة كوثر جبراني، طبيبة عامة، بعض التوضيحات حول تكيس المبيض، مشيرة إلى أنه من الاضطرابات الهرمونية الشائعة بين النساء في سن الإنجاب. وأوضحت جبراني في حوار مع “الصباح” أن النساء المصابات بتكيس المبيض، قد يواجهن صعوبة في الحمل، مؤكدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا