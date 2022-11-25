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أســــــرة

السمنة والوراثة من أسبابه

منذ دقيقتين
جبراني قالت إن العلاج يسهل السيطرة عليه قدمت الدكتورة كوثر جبراني، طبيبة عامة، بعض التوضيحات حول تكيس المبيض، مشيرة إلى أنه من الاضطرابات الهرمونية الشائعة بين النساء في سن الإنجاب. وأوضحت جبراني في حوار مع “الصباح” أن النساء المصابات بتكيس المبيض، قد يواجهن صعوبة في الحمل، مؤكدةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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