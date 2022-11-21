الصباح السياسي
تحذيرات من شبح فتور نقابي
بلفاطمي يدعو إلى تطوير المهارات لتجاوز تأثيرات سلبية للتقاعس عن الترافع باسم الشغيلة نبه أحمد بلفاطمي، الكاتب الوطني لاتحاد النقابات الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين إلى ضرورة إطلاق حركة تصحيحية تهدف إلى وضع قطار النقابات على سكة تحقيق المكتسبات الاجتماعية لفائدة الطبقة الشغيلة،إلى جانب الدفاعأكمل القراءة »
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