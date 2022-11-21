الصباح السياسي
“أوديتي”… الصوت النقابي الصاعد
رفاق علي لطفي يكافحون من أجل ملء فراغ المركزيات ومواجهة ارتفاع الأسعار تواصل المنظمة الديمقراطية للشغل، نشاطها في تأطير الطبقة العاملة، رغم تغير موقعها بالتقرب من أحزاب والابتعاد عن أخرى في إطار صراع ضمان مكانتها ضمن النقابات الأكثر تمثيلا. واعتبرت النقابة أول من أطر المهاجرين من دولأكمل القراءة »
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