الصباح السياسي
الكنفدرالية تنتفض ضد ارتفاع الأسعار
وقفات احتجاجية أمام المقرات وورقة حمراء ضد فراغ الحوار الاجتماعي اختارت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى أكبر المركزيات النقابية الرد على موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، في ظل غياب تدابير حكومية جدية، للحد من لهيب الأسعار، بالاحتجاج أمام المقرات النقابية عبر مختلف جهات التراب الوطني. كما انخرطت الكنفدرالية بكلأكمل القراءة »
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