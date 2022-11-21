fbpx
الصباح السياسي

الكنفدرالية تنتفض ضد ارتفاع الأسعار

منذ دقيقة واحدة
وقفات احتجاجية أمام المقرات وورقة حمراء ضد فراغ الحوار الاجتماعي اختارت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى أكبر المركزيات النقابية الرد على موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، في ظل غياب تدابير حكومية جدية، للحد من لهيب الأسعار، بالاحتجاج أمام المقرات النقابية عبر مختلف جهات التراب الوطني. كما انخرطت الكنفدرالية بكلأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى