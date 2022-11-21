الصباح السياسي
العسـري: “لهيب الأسواق” عـرى عجـز المركزيـات
الناشط السياسي والنقابي أكد أن النقابات باتت أكثر ضعفا في مواجهة تدهور الأوضاع الاجتماعية أكد جمال العسري، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد والناشط النقابي، أن المركزيات النقابية ارتكبت أكبر الأخطاء بتوقيعها على اتفاق عنوانه الأكبر «اتفاق وعود» لا اتفاق عهود، لتجد نفسها اليوم “بين مطرقة المأجورين وتساؤلاتهمأكمل القراءة »
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