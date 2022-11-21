الأولى
“ديستي” بهيأة محاربة الرشوة
أضحت عناصر من الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، ضمن أعضاء فريق الهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة، حسب ما أكده بشير الراشدي، رئيس الهيأة، إذ أفاد أن عناصر “ديستي” والجمارك، وقضاة من المجلس الأعلى للحسابات، التحقوا، أخيرا، بهيأة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لمباشرة مهام التحري والتحقيق التي ينصأكمل القراءة »
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