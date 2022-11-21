افتتاحية
غرق وجفاف
لا يوجد شعب فوق الكرة الأرضية، يطلب هطول الأمطار والغيث والرحمة، وحين تستجيب السماء، يرفع أكفه من جديد ويترجى الله أن ينزلها «على قد القوادس». حدث ذلك في السنوات الماضية، وحدث، نهاية الأسبوع الماضي، في طنجة وتطوان وبعض المدن المغربية الأخرى، التي تجاوزت فيها الأمطار 37 ملمترا،أكمل القراءة »
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