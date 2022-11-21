fbpx
افتتاحية

غرق وجفاف

منذ 4 دقائق
لا يوجد شعب فوق الكرة الأرضية، يطلب هطول الأمطار والغيث والرحمة، وحين تستجيب السماء، يرفع أكفه من جديد ويترجى الله أن ينزلها «على قد القوادس». حدث ذلك في السنوات الماضية، وحدث، نهاية الأسبوع الماضي، في طنجة وتطوان وبعض المدن المغربية الأخرى، التي تجاوزت فيها الأمطار 37 ملمترا،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى