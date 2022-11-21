حوادث
“السورسي” لرئيس جماعة ببولمان
حكمت ابتدائية ميسور، على رئيس جماعة سيدي بوطيب ببولمان، من حزب الاستقلال، بالحبس موقوف التنفيذ ل6 أشهر و5 آلاف درهم على خلفية قضية عنف انتخابي تعود لأكثر من سنة، إثر شكاية تقدم بها ضحيتان ضده وعلى شقيقين له توبعا في الملف نفسه. وأدانت أيضا شقيقا له ب8أكمل القراءة »
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